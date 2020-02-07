Негативные последствия укрепления гривны преимущественно краткосрочные, а преимущества долгосрочные – НБУ

В 2019 году гривна существенно укрепилась как к доллару США, так и к другим основным валютам, что стало сравнительно новым явлением, последствия которого нельзя охарактеризовать исключительно положительно или отрицательно. Однако негативные последствия ревальвации национальной валюты будут краткосрочными, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, который опубликован 6 февраля.
"Укрепление курса гривны, которое негативно влияет на ценовую конкурентоспособность экспортеров и, наоборот, удешевляет импорт, порождает опасения по ослаблению внешней позиции Украины", – признали составители отчета.
Следствием ревальвации стало сокращение поступлений в бюджет.
Однако эти же процессы привели к уменьшению стоимости импортируемого сырья и инвестиционного импорта, причем без ухудшения внешнеторговой позиции Украины, отмечают в НБУ.
В отчете указаны три ключевых положительных момента, к которым привела ревальвация.
"Эффекты от укрепления курса гривны в 2019 году и в дальнейшем будут отображаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости, а также
способствовать снижению инфляционных ожиданий, – резюмировали авторы отчета. – Опыт других стран, которые успешно снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления их валют, свидетельствует, что негативные последствия усиления валюты при последовательной макроэкономической политике являются преимущественно краткосрочными. В то же время преимущества являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста".
Официальный обменный курс гривны к доллару ревальвировал в 2019 году на 14,5%.