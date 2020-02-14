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Гетманцев о налоге на Google, YouTube, Facebook: Почему мы должны отказываться от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?

Механизм налогообложения электронных сервисов во всем мире добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками, отметил в интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

Услуги электронных гигантов облагаются налогом в ЕС и многих странах мира, отметил Гетманцев
Услуги электронных гигантов облагаются налогом в ЕС и многих странах мира, отметил Гетманцев
Фото: ЕРА

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью изданию "ГОРДОН" выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими.

"Рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны, должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране, нет? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости? Почему мы должны отказываться от механизма, успешно действующего в странах Европейского союза, Турции, Норвегии, Швейцарии, Японии, ОАЭ и других? Механизма, который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками", – отметил Гетманцев.

По его словам, введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

"Возможно, удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория переложения налога давно установила: непрямой (как, кстати, и прямой) налог перекладывается с потребителя на продавца и обратно в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой конъюнктуры", – сказал Гетманцев.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

В ноябре 2019 года нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко сообщил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Гетманцев, был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

Теги: интернет, Украина, налоги, Facebook, Google, YouTube, доходы, НДС, законопроект, Netflix, Даниил Гетманцев, электронные услуги
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