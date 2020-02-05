Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации

Налогообложение за потребление электронных услуг, предусмотренное законопроектом №2634, создает опасение, что авторы инициативы стремятся к контролю за информацией по российскому образцу, а вовсе не к наполнению бюджета. Об этом говорится в исследовании Института массовой информации.

Идея обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций, которая лежит в основе поданного в Раду законопроекта №2634, не является украинским изобретением, однако его авторы ориентируются не на европейский, а на российский опыт. Об этом говорится в исследовании Института массовой информации (ИМИ), которое опубликовано 5 февраля.

Франция попыталась ввести в 2019 году налогообложение Google, Apple, Facebook и Amazon, однако спорный закон GAFA так и не распространили на все цифровые услуги. На уровне ЕС также не удалось найти компромиссной позиции по налогообложению электронных услуг, оказываемых транснациональными корпорациями, отметили эксперты.

"Украинские законодатели решили взять за образец не модель Франции или вообще европейские подходы. К сожалению, разработчики законопроекта берут за образец действия государства-агрессора", – утверждается в публикации.

Пояснительная записка к законопроекту содержит отсылки к введенной в 2017 году в РФ норме, которая обязала нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг.

"Основной целью деятельности российской власти является не столько получение налоговых поступлений от интернет-бизнеса, сколько контроль за распространением информации в российском сегменте интернета и возможность мгновенно влиять и блокировать информацию, которую российские власти считают вредной и опасной для себя. То, что украинские законодатели принимают во внимание именно российский опыт, с учетом других законодательных инициатив, создает обоснованные опасения, что цель этого законопроекта не совсем в наполнении бюджета Украины от доходов транснациональных компаний", – заявили в ИМИ.

Эксперты признали, что законопроект не содержит прямых норм, которые создавали бы возможности блокирования поставок электронных услуг.

С другой стороны, нельзя исключать возможности, что для принуждения компаний к уплате НДС будут "применены другие санкции, не предусмотренные действующим налоговым законодательством", опасаются в институте.

В ноябре 2019 года нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко сообщил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20%.

Гетманцев заявил, что не прогнозирует рост цен на электронные сервисы Google, Facebook и другие в случае введения в Украине налога на их услуги.