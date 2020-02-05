Рада в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в закон "О нотариате"

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)" в первом чтении одобрили 338 народных депутатов.

Законопроект в том числе предполагает устранение устаревшей терминологии в законе о нотариате Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона №1220 поддержали 338 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является улучшение уровня законодательной техники, унификация терминологии, урегулирование уже устоявшихся отношений путем замены устаревших названий и терминов, механизмы реализации отдельных полномочий и совершение нотариальных действий.

"Реализация этого закона будет способствовать правовой определенности, улучшению уровня законодательной техники, устранению оснований и условий для злоупотребления правом в результате несовершенства законодательства, а также упростит применение украинского законодательства нерезидентами и другими зарубежными практиками", – говорится в записке.