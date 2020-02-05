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Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об инвентаризации лесов

Законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" поддержали 374 народных депутата.

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Законопроект приняли за основу
Законопроект приняли за основу
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о проведении в Украине национальной инвентаризации лесов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" поддержали 374 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 годах, сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. Процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей.

"Принятие данного законопроекта введет правовое регулирование национальной инвентаризации лесов, расширит объем и улучшит качество данных о лесах, что обеспечит необходимую информационную основу для формирования стратегических целей и задач государственной политики в сфере лесного хозяйства. В частности, ожидается, что благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений и впервые для Украины будут определены показатели текущего прироста насаждений, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования", – говорится в записке.

Среди других важных результатов – определение площади самозалесенных сельскохозяйственных земель и уточнение отчетности к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно.

Теги: Верховная Рада, законопроект, лес, лесное хозяйство
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