Верховная Рада уволила министра развития общин Бабак

266 народных депутатов проголосовали за отставку министра развития общин Алены Бабак. Заявление об увольнении по собственному желанию она написала в середине января.

Бабак сказала, что все факты давления на нее находятся на рассмотрении правоохранительных органов Фото: samopomich.ua

Верховная Рада приняла решение уволить министра развития общин Алену Бабак. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За ее отставку проголосовало 266 депутатов.

16 января стало известно, что Бабак подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении Бабак.

Министр выступила перед парламентариями и сказала, обратившись к "злопыхателям" и "строительной мафии", что борьба с коррупцией в строительной отрасли начата новым правительством и не имеет обратного пути.

В ответ на реплики нардепов о необходимости озвучить факты нарушений и давления на министра Бабак она ответила, что все они находятся на рассмотрении правоохранительных органов.