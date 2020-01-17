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Профильный комитет Рады рекомендует уволить министра развития общин Бабак

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде назначить на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий вместо Алены Бабак главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмигаля.

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Бабак подала заявление об увольнении по собственному желанию
Бабак подала заявление об увольнении по собственному желанию
Фото: samopomich.ua

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак. Об этом 17 января сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Также комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмигаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий. 

14 января Бабак называла информацию о своей возможной отставке "специальной дискредитацией и манипулированием общественным мнением". "Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, из текста, который есть в публикациях, берутся только две сферы деятельности министерства – строительство и децентрализация. На них и равняют вроде бы эффективность моей работы", – говорила министр "24 каналу".

16 января стало известно, что Бабак подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что место Бабак, вероятно, займет Шмигаль. Он экономист по образованию. Возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018 года он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Теги: отставка, парламент, Алена Бабак, увольнение, Денис Шмигаль
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