Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Страну, сука, просрали". Кива в парламенте переписывался с Жириновским

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива писал депутату Госдумы Российской Федерации и лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, что "с пид...рским правительством" премьер-министра Алексея Гончарука шансов восстановить экономику Украины и взаимоотношения нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кива сказал, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу"
Кива сказал, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу"
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания парламента. Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом: "Набирал?" Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение: "В Раду пришел гомик-премьер со своим пид...рским правительством, страну, сука, просрали, и с этими пид...рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету".

ВИДЕО
Видео: TK Media / YouTube

Набрав сообщение, народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон, пишет издание.

Комментируя возможную переписку с Жириновским "Радіо Свобода" Кива сказал, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской думы – это такие же парламентарии".

На вопрос, он ли на видео, Кива сказал, что "не отрицает", потому что "можно же утверждать, можно отрицать, а можно оставаться в нейтральной позиции".

Нардеп также добавил, что со многими народными депутатами "и Европарламента, и Государственной думы имеет взаимоотношения".

"Именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы", – считает Кива.

На замечание журналиста, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР", Кива сказал, что это не значит, что с ним не нужно общаться.

"Мое оружие как парламентария – слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?" – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". Политик называл обвинение "идиотским".

18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.

В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Жириновский, Украина, ЛДПР, Госдума, переписка, Илья Кива
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
Партнер Ризатдиновой по "Танцам со звездами" показал голый торс
Партнер Ризатдиновой по "Танцам со звездами" показал голый торс
"Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс". Джастин Бибер рассказал о наркозависимости
"Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс". Джастин Бибер рассказал о наркозависимости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS