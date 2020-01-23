Ветеран АТО Майман: Кива прямо в ресторане говорил, что у него Арсен на связи. Но я верю в справедливое расследование конфликта

Ветеран АТО Михаил Майман в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что подравшийся с ним в киевском ресторане нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сразу после конфликта заявил, что у него связи с главой МВД Арсеном Аваковым.

"В ресторан я приехал к другу. Увидел, что там был Кива. Мы сидели рядом, но он меня сначала не заметил. Потом, думаю, ему кто-то подсказал, что я сижу рядом. Он меня окрикнул: мол, а ну стой, я тебе, бл…дь, что-то объясню. Может, это не дословно, но как-то в этом роде он сказал. Он подошел и говорит: "Ну что, сука, я тебе обещал голову отрезать?" Я отвечаю: "Не понял!?" И все – он меня бьет. В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс. грн за проезд. Он это все крышевал. Я был в подчинении замкомандира батальона. А Кива был куратором нашего батальона. И я не слушал его приказы, так как они были незаконными – с того момента мы враги. Кива тогда просто не смог зарабатывать. Выходил там каждое утро со своим белым обнюханным носом. А вообще это профессиональный мошенник, аферист, который вылез на политическую арену на волне войны. Я не для того пошел в добровольческий батальон, чтобы зарабатывать на войне. У нас с ним разные взгляды на жизнь", – подчеркнул Майман.

По его словам, в 2015 году Кива вместе с тогдашним начальником главного управления МВД в Донецкой области Вячеславом Аброськиным занимались контрабандой и торговлей наркотиками.

"Они с Аброськиным разделили влияние в Донецкой области. Один занимался контрабандой, второй – наркотиками. В Артемовске Кива игорный бизнес организовал. Я начал обо всем этом говорить, из-за чего столкнулся тогда с преследованием. За прошедшее с 2015 года время Кива лишь писал мне периодически в Facebook, обзывал шлюхой. Я в свою очередь писал в комментариях, что он прятался за моей спиной и занимался торговлей наркотиками. Вот такое "общение". И он обиделся – я же это под его постом написал. Причем Кива в суд на меня не подавал. То есть сказать, что он был со мной не согласен, нельзя. Никаких опровержений с его стороны не было, он просто удалял комментарии и блокировал меня. Кива оказался злопамятным парнем. И вчера решил объяснить мне свою позицию головой – руки же у него "прутнем" заняты", – сказал собеседник.

Он отметил, что экс-нардеп Виталий Куприй будет оказывать ему юридическую помощь.

"Виталия Куприя я знаю давно, он мне помогает юридически, причем бесплатно. Всего по этому инциденту два дела: одно по заявлению Кивы, второе – мое в прокуратуре. Правда, у него же связи. Он прямо в ресторане за столом говорил, что у него Арсен на связи. Но тем менее, я считаю, что со стороны реформированной прокуратуры расследование конфликта будет объективным. По крайней мере, я верю в это", – резюмировал Майман.

22 января в ресторане Моссо на Крещатике у Кивы возник конфликт с Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к ветерану АТО и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.

В ОПЗЖ заявили, что на Киву "бандитское нападение" совершил мужчина "из группы националистов", после чего нардеп попал в больницу.

22 января стало известно, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата.

"Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

В ОГП не назвали фамилию нардепа, однако известно, что драка в ресторане в Киеве произошла с участием Кивы.