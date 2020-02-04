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Верховная Рада снизила ренту за добычу янтаря

В законе, принятом 4 февраля Верховной Радой Украины, ставка рентной платы за добычу янтаря снижена с 25% до 10%.

Законопроект поддержали 290 нардепов
Законопроект поддержали 290 нардепов
Фото: rada.gov.ua

4 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2241, который предусматривает снижение ставки рентной платы за добычу янтаря. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря снижается, согласно законопроекту, с 25% до 10%.

Законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

В декабре Зеленский подписал принятый Радой 19 декабря закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Теги: Верховная Рада, закон, законопроект, янтарь, Налоговый кодекс
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