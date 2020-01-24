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В Ровенской области главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря

Ориентировочная стоимость янтаря, который нелегально перевозил председатель одного из сельских советов Дубровицкого района Ровенской области, составляет $30 тыс., рассказали в полиции области.

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Главу сельсовета задержали 22 января
Главу сельсовета задержали 22 января
Фото: rv.npu.gov.ua

22 января вблизи села Великий Житин в Ровенском районе Ровенской области правоохранители задержали 36-летнего главу сельсовета одного из сел Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря. Об этом 23 января проинформировала пресс-служба полиции области.

В салоне автомобиля Renault Trafic правоохранители нашли три мешка янтаря-сырца весом почти 30 кг.

"Ориентировочная стоимость изъятого "солнечного" камня составляет $30 тыс.", – отметили в пресс-службе.

Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua

Камни направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Президент подписал его 29 декабря.

Теги: Украина, Ровенская область, экспертиза, правоохранители, янтарь, уголовное производство
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