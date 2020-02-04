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Рада в первом чтении поддержала сокращение числа нардепов до 300

Президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины" предполагает сокращение числа народных депутатов до 300 и избрание их по пропорциональной системе. В первом чтении законопроект одобрили 236 нардепов.

Рада в первом чтении поддержала сокращение числа нардепов до 300 / ГОРДОН

Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом Украины законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проект постановления проголосовали 236 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона будет способствовать оптимизации работы парламента и эффективному выполнению им своих функций.

Законопроект предлагает уменьшить состав народных депутатов Украины до 300; исключить из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины; ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком; изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа 2019 года. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов. Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября. 

Конституционный Суд решил, что законопроект соответствует Основному закону.

Теги: Верховная Рада, Конституция, выборы, Конституционный Суд, депутаты, законопроект, голосование
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