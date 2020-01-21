Рада на следующей сессии может рассмотреть вопрос сокращения числа нардепов – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сожаление, что Конституционный Суд Украины не поддержал законопроект о лишении депутатов мандадов за "кнопкодавство" и прогулы.

Разумков: Если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде Фото: ЕРА

Верховная Рада на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может рассмотреть изменения в Конституцию, касающиеся сокращения численности народных депутатов, заявил 20 января в эфире телеканала ICTV спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, депутаты могут рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников с 450 до 300.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного Суда", – сказал Разумков.

Он также выразил сожаление, что Конституционный Суд не поддержал законопроект о лишении депутатов мандадов за "кнопкодавство" и прогулы.

"Лично мне жаль, что так. Я считаю все же: если народный депутат "кнопкодавил" или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", – добавил спикер.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа 2019 года. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов. Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.

13 января Зеленский подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за неперсональное голосование депутатов. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).