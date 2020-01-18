Разумков: Мы рассчитывали на парламентских выборах на чуть меньшее количество, порядка 229–235 депутатов

Разумков: Мы рассчитывали на другую расстановку сил в плане списочников и мажоритарщиков Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Партия "Слуга народа" рассчитывала на меньшее количество мандатов в Верховной Раде по итогам парламентских выборов. Об этом рассказал спикер Верховной Рады, ранее глава партии Дмитрий Разумков в эфире программы основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона".

На вопрос, мог ли он представить, что в Раду пройдет столько депутатов от "Слуги народа", Разумков ответил: "Да".

"Справедливости ради надо сказать, что мы рассчитывали на чуть меньшее количество, порядка 229–235 депутатов. И, наверное, на другую расстановку сил в плане списочников и мажоритарщиков. Я думал, что будет чуть больше списочников и чуть меньше мажоритарщиков. Произошло немножко по-другому. Но результат превысил ожидания", – сказал политик.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019 года. Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент избрали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

3 августа Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Сейчас фракция "Слуги народа" в Раде насчитывает 247 народных депутатов.