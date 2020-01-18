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Разумков: Кто-то додумался и написал, что я был одним из главных технологов Партии регионов. Мне, конечно, это льстит

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону отметил, что не жалеет, что был членом Партии регионов. По словам спикера, краснеть ему не за что.

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Разумков: Обо мне было много фейков во время избирательной кампании
Разумков: Обо мне было много фейков во время избирательной кампании
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ему льстят слухи о том, что он якобы был политтехнологом Партии регионов.

"Обо мне было много фейков во время избирательной кампании; писали, будто я был одним из лидеров молодежного крыла ПР… Это не соответствует действительности. Одновременно с этим кто-то додумался и написал, что я был одним из главных технологов Партии регионов… Мне, конечно, это льстит. ...Я, конечно, мог соврать и сказать, что это правда, но это не так", – сказал Разумков.

Он объяснил, что в Партии регионов был в возрасте 22 года и не жалеет о своем "региональном прошлом".

"Я бы жалел, если бы мне было за что-то стыдно.  Я до сих пор говорю, что там [в Партии регионов] было много достойных людей. ...Я в той ситуации не сделал ничего, за что мне пришлось бы краснеть", – отметил спикер Верховной Рады.

Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью

В ноябре 2019 года Разумков рассказывал, что до 2010 года поддерживал политику беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в знак протеста против третьего украинского президента Виктора Ющенко.

Теги: Партия регионов, политика, Дмитрий Разумков, партия
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