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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Разумков: Мама, конечно, гордится мной. Очень сильно переживает. Ей в свое время хватило папы

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его мать – одна из прим киевского театра русской драмы имени Леси Украинки – не отговаривала его идти в политику.

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Разумов: Для каждого родителя это важно
Разумов: Для каждого родителя это важно
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его мать гордится его достижениями в политике.

На вопрос: "Что сказала мама, когда узнала, что вас в 35 лет избрали спикером украинского парламента?" – Разумков ответил: "Мама, конечно, гордится".

"Очень сильно переживает. Маме в свое время хватило папы", – добавил он.

Разумков сказал, что мать не отговаривала его "ввязываться в политику".

"Она знает, что я этим живу давно. Понятно, гордость за ребенка, его успехи и достижения. Для каждого родителя это важно. Не отговаривала, но если бы ситуация повернулась по-другому, она, думаю, точно бы не расстроилась", – отметил спикер парламента.

Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью

Мать Разумкова Наталья Кудря – одна из прим киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. Его отец Александр Разумков был первым помощником президента Леонида Кучмы с 1994-го по 1995 год, а также заместителем секретаря СНБО.

Теги: Верховная Рада, Украина, политика, Дмитрий Разумков
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