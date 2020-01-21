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Разумков заявил, что без нарушений регламента нынешняя Рада не приняла бы четверти законов

Нардепы готовят проект изменений в регламент Верховной Рады, заявил спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

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Разумков: С точки зрения регламента это можно отнести к нарушениям
Разумков: С точки зрения регламента это можно отнести к нарушениям
Фото: ЕРА

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что несоблюдение сроков для ознакомления нардепов с текстами законопроектов является незначительным нарушением регламента. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала ICTV.

"Действительно, согласно регламенту, правки, таблицы должны раздаваться за десять дней. Но, согласно этой логике, мы не приняли бы и четверти того, что было принято… И знаете, при всем уважении к регламенту... есть законопроекты, которые предполагают большую кипу бумаг, и нужно их изучить – это одна ситуация. Здесь я могу согласиться. Есть законопроекты, где три правки. И откладывать закон о, например, вопросах улучшения жизни наших военнослужащих на три недели, потому что... Ну, можно прочитать законопроект, где три правки", – заявил Разумков.

По его словам, "с точки зрения регламента это можно отнести к нарушениям", но с точки зрения человеческой логики это будет "неуважение к, например, той же армии".

Спикер добавил, что парламент нынешнего созыва ни разу не голосовал дважды за тот или иной законопроект, также ни одной правки и предложения не было включено в проект закона "с голоса".

Председатель Верховной Рады отметил, что депутаты работают над проектом изменений в регламент.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа. В этот же день было назначено новое правительствоПредставители оппозиции критиковали парламент за скорость принятия решений. В частности, в "Европейской солидарности" заявляли, что в таком режиме нет возможности вносить правки в законопроекты.

В октябре Разумков заявил, что за первые 50 дней работы Верховная Рада IX созыва приняла 56 законов.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, парламент, закон, законопроект, Дмитрий Разумков
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