Гетманцев считает, что налогообложение IT-отрасли менять не нужно

У представителей украинской IT-сферы "абсолютно разные" взгляды на ее налогообложение, отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что "не вовлечен" в дискуссию о налогообложении IT-сферы Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Налогообложение в IT-сфере Украины не стоит менять из-за ситуации с физическими лицами – предпринимателями (ФЛП).

Об этом народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 30 января.

Его спросили, многие ли IT-ФЛП выступают против предложений относительно единого налога.

"По IT-ФЛП вопрос сложный. Слава богу, я не вовлечен в эту дискуссию, она происходит на уровне Кабмина. Если она дойдет до нас, то буду разбираться. Но дело в том, что, как выяснилось, понятия "единая IT-отрасль" не существует. Они разные. Есть огромные компании, в которых тысячи сотрудников. Есть маленькие, где 10–15. А есть вообще индивидуалы. У всех абсолютно разные интересы и видение налогообложения, и своего будущего, и всего-всего-всего. Поэтому когда представители Кабмина посчитали, что с кем-то договорились, и вывели уже какую-то концепцию налогообложения отрасли, оказалось, что встретили вал критики. Конечно, может, и будет какой-то результат этого процесса. Но я бы оставил все как есть", – сказал Гетманцев.

Он подтвердил, что речь ведет об "обычном ФЛП".

"Это вполне льготная система налогообложения. Здесь еще надо понимать: почему мы говорим об IT-отрасли, но не говорим о других отраслях? Мы считаем, что у нас есть будущее как IT-государства. Но если посмотрим в структуре ВВП, то их процент – не особо большой", – отметил нардеп.

18 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кешбэк.

Также он подписал указ №761/2019 "О неотложных мероприятиях по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей". Согласно документу, Кабмин совместно с координационным советом должны предусмотреть в проекте закона введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций.

20 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов для ФЛП. Законопроект позволяет налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию.

8 января в Министерстве цифровой трансформации Украины предложили ввести 5-ю группу упрощенной системы налогообложения, на которую могут перевести компании, доля расходов на зарплату у которых превышает 75% себестоимости производимых услуг, в частности ІТ-компании, отмечает "Громадське". В ведомстве предлагают компаниям возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, платя 4-7% своих доходов в виде налога, а также ежемесячные два размера единого социального взноса с минимальной зарплаты за каждого своего наемного работника (2078,12 грн) и военный сбор.