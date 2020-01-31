Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гетманцев считает, что налогообложение IT-отрасли менять не нужно

У представителей украинской IT-сферы "абсолютно разные" взгляды на ее налогообложение, отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гетманцев отметил, что "не вовлечен" в дискуссию о налогообложении IT-сферы
Гетманцев отметил, что "не вовлечен" в дискуссию о налогообложении IT-сферы
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Налогообложение в IT-сфере Украины не стоит менять из-за ситуации с физическими лицами – предпринимателями (ФЛП).

Об этом народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 30 января.

Его спросили, многие ли IT-ФЛП выступают против предложений относительно единого налога.

"По IT-ФЛП вопрос сложный. Слава богу, я не вовлечен в эту дискуссию, она происходит на уровне Кабмина. Если она дойдет до нас, то буду разбираться. Но дело в том, что, как выяснилось, понятия "единая IT-отрасль" не существует. Они разные. Есть огромные компании, в которых тысячи сотрудников. Есть маленькие, где 10–15. А есть вообще индивидуалы. У всех абсолютно разные интересы и видение налогообложения, и своего будущего, и всего-всего-всего. Поэтому когда представители Кабмина посчитали, что с кем-то договорились, и вывели уже какую-то концепцию налогообложения отрасли, оказалось, что встретили вал критики. Конечно, может, и будет какой-то результат этого процесса. Но я бы оставил все как есть", – сказал Гетманцев.

Он подтвердил, что речь ведет об "обычном ФЛП".

"Это вполне льготная система налогообложения. Здесь еще надо понимать: почему мы говорим об IT-отрасли, но не говорим о других отраслях? Мы считаем, что у нас есть будущее как IT-государства. Но если посмотрим в структуре ВВП, то их процент – не особо большой", – отметил нардеп.

18 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кешбэк.

Также он подписал указ №761/2019 "О неотложных мероприятиях по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей". Согласно документу, Кабмин совместно с координационным советом должны предусмотреть в проекте закона введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций.

20 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов для ФЛП. Законопроект позволяет налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию.

8 января в Министерстве цифровой трансформации Украины предложили ввести 5-ю группу упрощенной системы налогообложения, на которую могут перевести компании, доля расходов на зарплату у которых превышает 75% себестоимости производимых услуг, в частности ІТ-компании, отмечает "Громадське". В ведомстве предлагают компаниям возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, платя 4-7% своих доходов в виде налога, а также ежемесячные два размера единого социального взноса с минимальной зарплаты за каждого своего наемного работника (2078,12 грн) и военный сбор.

Теги: Украина, налоги, предприниматели, предприниматель, IT-сфера, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS