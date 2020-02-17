Рада рассмотрит отчет Кабмина 21 февраля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил народным депутатам заслушать отчет правительства и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой по ситуации с коронавирусом в пятницу 21 февраля.

21 февраля Верховная Рада заслушает отчет Кабинета Министров. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поступил отчет правительства. В ближайшее время он появится на сайте Верховной Рады. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать, я бы предложил, чтобы это произошло в среду [19 февраля]… и чтобы в пятницу мы имели возможность заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству", – отметил Разумков.

Он предложил также заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую по ситуации с коронавирусом.

"Я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, предлагаю добавить еще до получаса времени вместо "разного", чтобы заслушать министра Скалецкую", – отметил Разумков.