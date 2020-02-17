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Рада рассмотрит отчет Кабмина 21 февраля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил народным депутатам заслушать отчет правительства и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой по ситуации с коронавирусом в пятницу 21 февраля.

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Рада заслушает доклад Кабмина вместо часа вопросов к правительству
Рада заслушает доклад Кабмина вместо часа вопросов к правительству
Фото: rada.gov.ua

21 февраля Верховная Рада заслушает отчет Кабинета Министров. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поступил отчет правительства. В ближайшее время он появится на сайте Верховной Рады. Поскольку по процедуре комитеты будут его рассматривать, я бы предложил, чтобы это произошло в среду [19 февраля]… и чтобы в пятницу мы имели возможность заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству", – отметил Разумков.

Он предложил также заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую по ситуации с коронавирусом.

"Я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, предлагаю добавить еще до получаса времени вместо "разного", чтобы заслушать министра Скалецкую", – отметил Разумков.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, доклад, Дмитрий Разумков, Зоряна Скалецкая, Кабмин
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