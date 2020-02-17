За две недели украинские предприниматели получили 27,1 млн грн по программе “Доступные кредиты” – Гончарук

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в данный момент обрабатывается 2,5 тыс. заявок на получение кредита по программе "Доступные кредиты 5–7–9%".

Украинские бизнесмены с момента запуска программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5–7–9%" получили 27,1 млн грн. Об этом 17 февраля сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В работе еще 2500 заявок. Сейчас еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе, поэтому ожидаем существенный рост числа выданных кредитов", – написал Гончарук.

Он добавил, что предприниматели, которые не имеют возможности внести залог, смогут получить деньги под кредитные гарантии правительства.

"Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки могли наладить эту работу", – заявил Гончарук.

"Также мы на этой неделе начнем всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций. Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки", – добавил премьер.

Правительство презентовало о старте программы "Доступные кредиты 5–7–9%" 4 февраля. На сайте программы сообщается, что кредитованием на данный момент занимаются четыре государственных банка: "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". Кредит на срок до пяти лет под 5–7% могут получить компании или физлица-предприниматели с годовым оборотом до 25 млн грн, под 9% – с оборотом 25–50 млн грн. Максимальная сумма кредита – 1,5 млн грн (то есть за прошедшие две недели банки удовлетворили заявки минимум 18 предпринимателей).