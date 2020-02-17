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В Борисполе заложили памятный камень жертвам авиакатастрофы в Иране. Видео

17 февраля на территории аэропорта Борисполь состоялась торжественная церемония установки мемориального камня на месте, где вскоре будет открыт сквер и монумент памяти погибших на борту авиалайнера Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020 года. На мероприятии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, глава МИД Украины Вадим Пристайко, а также семьи и близкие погибших. Видео опубликовало
"Радіо Свобода" в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В церемонии приняли участие родственники погибших украинцев
В церемонии приняли участие родственники погибших украинцев 
Фото: ЕРА

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Черные ящики Иран отказывается передавать другим странам.

15 февраля глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы самолета МАУ.

видео

Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Украина, МИД Украины, Борисполь, авиакатастрофа, аэропорт, МАУ, Тегеран, Вадим Пристайко, погибшие, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране, Евгений Дыхне
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