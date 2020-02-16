Данилов отправился в Иран обсуждать расследование катастрофы самолета МАУ

В Иране секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поставил в храме Армянской апостольской церкви 11 свечей в память об украинцах, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ.

В Иране Данилов (на фото в центре) почтил память погибших украинцев Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отправился в Иран в связи с расследованием авиакатастрофы 8 января самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом 16 февраля проинформировал сайт СНБО.

"Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета", – сказано в сообщении.

В Совете нацбезопасности и обороны рассказали, что в Иране Данилов и посол Украины в Тегеране Сергей Бурдиляк почтили память погибших украинцев и возложили цветы на месте крушения украинского самолета.

"Также в память о погибших были поставлены 11 свечей в Ванкском соборе святого Всеспасителя (храм Армянской апостольской церкви)", – отметили в СНБО.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

23 января Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев разбившегося самолета.

Черные ящики Иран отказывается передавать другим странам.

15 февраля глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы самолета МАУ.