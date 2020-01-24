Тегеран примет решение по работе с черными ящиками сбитого самолета МАУ после возвращения делегации из Киева – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов во время встречи с иранской делегацией подчеркнул, что Украина готова расшифровать черные ящики сбитого под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, сообщили в СНБО.

Тегеран примет окончательное решение по работе с черными ящиками Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января под Тегераном, после возвращения иранской делегации из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 января.

В релизе сказано, что сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы.

"Данилов отметил особую важность вопроса получения Украиной черных ящиков. В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований ст. 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней", – говорится в сообщении.

Данилов подчеркнул, что Украина готова обеспечить исследование черных ящиков.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.