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Послы стран G7 заявили об эффективных усилиях Зеленского в преодолении последствий авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский приложил эффективные усилия в преодолении последствий трагической авиакатастрофы в Иране, заявили послы стран G7 в Украине по итогам встречи с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

На борту самолета находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил
На борту самолета находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил
Фото: ЕРА

Послы стран G7 в Украине отметили эффективность усилий украинского президента Владимира Зеленского в преодолении последствий авиакатастрофы в Иране, сообщается в Twitter представительства группы послов.

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программе реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS752", – сказано в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Вопрос с расшифровкой черных ящиков пока не решен.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Большая семерка, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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