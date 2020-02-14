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Катастрофа самолета МАУ. Международная группа по координации помощи жертвам соберется в Мюнхене

15 февраля на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене состоится встреча группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января в Иране.

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Канада, 57 граждан которой погибли в катастрофе, инициировала создание координационной группы
Канада, 57 граждан которой погибли в катастрофе, инициировала создание координационной группы
Фото: ЕРА

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности утром 15 февраля состоится встреча международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во встрече примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

После завершения встречи намечен совместный подход членов группы к прессе.

О создании группы 10 января объявило правительство Канады. В нее вошли также Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания, граждане которых погибли при крушении украинского Boeing.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открывается 14 февраля. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем конференции, сообщили организаторы.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины и 57 канадцев.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Украина, Иран, Великобритания, Афганистан, Канада, Швеция, самолет, Вадим Пристайко, Мюнхенская конференция по безопасности, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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