Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Германии открывается Мюнхенская конференция по безопасности, туда едет Зеленский

Политические лидеры со всего мира съезжаются в Германию для участия в трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках конференции выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конференция пройдет в отеле Bayerischer Hof
Конференция пройдет в отеле Bayerischer Hof
Фото: securityconference.org

Сегодня в Германии открывается 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министры иностранных дел Китая, Японии и Индии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В общей сложности на конференции ожидается более 35 глав государств или правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны, сообщают организаторы конференции.

В рамках конференции президент Украины выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Украинская служба "Голоса Америки" пишет, что США направляют в Мюнхен большую делегацию, включая министра обороны Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео.

По словам экспертов, самый серьезный разговор с участием США в Мюнхене, вероятно, будет связан с Ираном. Организатор конференции Вольфганг Ишингер надеется, что форум станет "спасательным кругом" для соглашения по ядерной программе Ирана.

"Нужно придерживаться его и с помощью переговоров распространить его на баллистические системы, архитектуру региональной безопасности и борьбу с терроризмом. Может ли Иран прекратить поддерживать "Хезболлу"? Вот вопросы, о которых пойдет речь", – заявил Ишингер.

Говорить на Мюнхенской конференции будут в том числе об Украине. Поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины продолжает вызывать напряженность в отношениях с Европой, при этом Франция призвала к возобновлению работы с Москвой. "Многие страны Центральной и Восточной Европы будут очень обеспокоены", – считает Элизабет Броу из Королевского института оборонных исследований.

На конференции также пойдет речь о военных конфликтах в Сирии, Ливии и Афганистане.

Отдельной темой встречи станет вспышка в мире нового китайского коронавируса.

Конференция продлится три дня – с 14-го по 16 февраля в мюнхенском отеле Bayerischer Hof.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Иран, Франк-Вальтер Штайнмайер, Вольфганг Ишингер, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS