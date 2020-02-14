В Германии открывается Мюнхенская конференция по безопасности, туда едет Зеленский

Политические лидеры со всего мира съезжаются в Германию для участия в трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках конференции выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Сегодня в Германии открывается 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министры иностранных дел Китая, Японии и Индии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В общей сложности на конференции ожидается более 35 глав государств или правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны, сообщают организаторы конференции.

В рамках конференции президент Украины выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Украинская служба "Голоса Америки" пишет, что США направляют в Мюнхен большую делегацию, включая министра обороны Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео.

По словам экспертов, самый серьезный разговор с участием США в Мюнхене, вероятно, будет связан с Ираном. Организатор конференции Вольфганг Ишингер надеется, что форум станет "спасательным кругом" для соглашения по ядерной программе Ирана.

"Нужно придерживаться его и с помощью переговоров распространить его на баллистические системы, архитектуру региональной безопасности и борьбу с терроризмом. Может ли Иран прекратить поддерживать "Хезболлу"? Вот вопросы, о которых пойдет речь", – заявил Ишингер.

Говорить на Мюнхенской конференции будут в том числе об Украине. Поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины продолжает вызывать напряженность в отношениях с Европой, при этом Франция призвала к возобновлению работы с Москвой. "Многие страны Центральной и Восточной Европы будут очень обеспокоены", – считает Элизабет Броу из Королевского института оборонных исследований.

На конференции также пойдет речь о военных конфликтах в Сирии, Ливии и Афганистане.

Отдельной темой встречи станет вспышка в мире нового китайского коронавируса.

Конференция продлится три дня – с 14-го по 16 февраля в мюнхенском отеле Bayerischer Hof.