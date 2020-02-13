Визит Зеленского в Оман не был официальным – Офис президента

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью за собственные средства, говорится в ответе на тот момент главы Офиса президента Андрея Богдана на запрос нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева.

Зеленский был в Омане в начале января Фото: president.gov.ua

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале января 2020 года не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета. Об этом говорится в ответе бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана на запрос нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева, который политик опубликовал в Facebook 13 февраля.

Документ датирован 7 февраля, когда Богдан еще был главой ОПУ.

"Поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью за собственные средства. Соответственно, организационно-протокольное обеспечение поездки президента Украины в Оман не осуществлялось, делегация не была предусмотрена", – говорится в ответе.

Богдан добавил, что частная поездка не предусматривает расходов из госбюджета, а "вся другая запрашиваемая информация будет обнародована в [электронной] декларации президента Украины".

"Что касается результатов визита и подписания документов, обращаем ваше внимание, что визит... не имел официального статуса", – указано в документе.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 13 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.