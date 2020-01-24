Госуправление делами заявило, что не оплачивало расходы на поездку Зеленского в Оман

В Государственном управлении делами Украины сообщили, что не занимались организацией перелета президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года и финансированием этой поездки. Офис президента на вопрос о составе украинской делегации и возможных подписанных в Омане официальных документах заявил, что не располагает такой информацией.

Государственное управление делами Украины не занималось оплатой поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом говорится в ответе ГУД на запрос издания "Тексти.org.ua", опубликованном 24 января.

Сначала издание отправляло запрос в Офис президента, но его перенаправили в ГУД.

"Госуправление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами государственного авиационного предприятия "Украина", – говорится в документе.

Фото: texty.org.ua

Запрос в Офис президента отправляла также "Украинская правда". Издание просило предоставить информацию о составе украинской делегации во время поездки в Оман, стоимости проживания и перелета, а также были ли подписаны какие-либо официальные документы во время визита.

В ОПУ ответили, что сведения о средствах, потраченных на поездку, должно предоставить ГУД.

"Информация об остальных вопросах из вашего запроса отсутствует в Офисе президента Украины", – говорится в ответе.

Фото: pravda.com.ua

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.