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Пристайко о поездке Зеленского в Оман: Мы в свое время все объясним

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что ему известно об интересе журналистского сообщества к поездке украинского президента Владимира Зеленского в Оман в начале января.

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Пристайко: Что касается поездки в Оман, очевидно, Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено
Пристайко: Что касается поездки в Оман, очевидно, Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины и Офис президента "в свое время" предоставят информацию о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман, заявил 20 января на брифинге глава украинского МИД Вадим Пристайко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Что касается поездки в Оман, очевидно, Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация [Офис президента Украины] получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", – сказал Пристайко.

5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Президент Украины прервал свою поездку в Оман в связ с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Теги: Украина, МИД Украины, Владимир Зеленский, Оман, Вадим Пристайко
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