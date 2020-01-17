Нардеп Рабинович тоже летал в Оман в начале января

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович вызвал смех у своих коллег после рассказа о том, что он отдыхал в Омане на новогодние праздники.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что на новогодние праздники отдыхал в Омане. Об этом он рассказал коллегам на одном из совещаний, когда те задали ему вопрос о том, где он загорал, сообщает издание "Буквы".

Название страны вызвало бурный смех у депутатов, пишет издание.

"А что тут такого? Да, в Омане", – ответил Рабинович.

В начале января резонанс получила история о поездке в Оман президента Украины Владимира Зеленского. 5 января "Страна" сообщила, что он уехал отдыхать в эту ближневосточную страну. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину из-за катастрофы украинского самолета в Иране.

Издание "Тексти.org.ua", ссылаясь на данные сервиса RadarBox24, писало, что суперджет, который принадлежит народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, прилетел в Оман вечером 7 января и вернулся в Украину на следующий день в 18.27. По данным журналистов, самолет, возвращаясь в Киев, делал остановки в Москве и Гомеле (Беларусь).

Общественный деятель Вадим Лабас заявил 11 января в эфире телеканала "Прямий", что Зеленский во время пребывания в Омане мог тайно встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Он утверждал, что президент Украины вернулся в Киев на самолете Медведчука.

Медведчук заявил, что на самолете вылетела из Омана в Москву семья его дочери, и на нем не было Суркова.