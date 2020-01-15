Медведчук заявил, что на самолете из Омана летела семья его дочери

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на самолете, на котором в начале января вылетела из Омана в Москву семья его дочери, не было помощника президента России Владислава Суркова.

Медведчук заявил, что семья его дочери приехала в Оман на отдых в конце декабря Фото: ЕРА

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил 14 января "Радіо Свобода", что на борту самолета, который в начале января летел из Омана в Москву, находилась семья его дочери.

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Что касается пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать – да, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери... На борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", – сказал Медведчук.

Он добавил, что семья приехала в Оман на отдых в конце декабря. По словам Медведчука, на борту самолета находились его дочь Ирина, ее муж Андрей Рюмин и трое детей.

Медведчук отметил, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

Нардеп заявил, что в самолете не было помощника президента России Владислава Суркова. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", – сказал Медведчук.

Он также подчеркнул, что этим самолетом пользуется несколько месяцев, а в целом использует "два-три" самолета.

Журналист Михаил Ткач заявил 14 января в Facebook, что самолет Медведчука вылетел из Омана на девять часов раньше борта Зеленского.

"Поэтому либо воздушное пространство было ограничено только для президента Зеленского и не было ограничено для самолета, которым воспользовался президент Зеленский, либо помощник президента Зеленского [Андрей Ермак] говорит неправду, чтобы оправдать тот факт, что президент Украины вернулся в Украину почти через сутки после того, как был сбит самолет украинской авиакомпании", – написал журналист.

5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.

По данным журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший")", чартерный самолет, на котором летел президент, приземлился в Жулянах в 2.37 ночи 9 января.

Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что президент Украины решил вернуться в Киев сразу после того, как узнал о крушении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране, но воздушный коридор был ограничен.