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У Зеленского не было непубличных встреч в Омане – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что глава Украинского государства в Омане не встречался с представителями РФ.

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Ермак: Мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента
Ермак: Мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента
Фото: president.gov.ua

В январе у президента Украины Владимира Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман. Об этом 12 февраля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", – сказал он.

На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет".

Общественный деятель Вадим Лабас заявлял в в эфире телеканала "Прямий", что Зеленский во время пребывания в Омане мог тайно встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Оман, Андрей Ермак, встреча
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