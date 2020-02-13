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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский

Журналист и публицист.


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Путин может пойти на уступки по Донбассу. Ему важно, чтобы Запад принял его на равных в качестве новой фигуры – председателя Госсовета

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Путин может пойти на уступки по Донбассу. Дело в том, что для него важен переходный период по созданию Госсовета. Также для него важны отношения с Западом, чтобы его приняли на равных мировые лидеры в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин. Как президента России его принимают на равных любые лидеры мира. Нравится он им, не нравится, плохо они к нему относятся или хорошо – это неважно. А вот председатель Госсовета – это история другая, его могут принимать на равных, а могут и не принимать, могут игнорировать. Очень многое зависит от отношений с западными лидерами, и они для Путина гораздо важнее Донбасса.

Мне кажется, он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Если бы он шел на выборы, для него важно было бы отношение людей к нему. Если Путин сдает Донбасс, то отношение многих людей станет к нему очень плохим. Ну, а если он председатель Госсовета, ему неважно, как к нему относятся люди. Избираться ему не нужно, твердого закона какого-то нет, прямых выборов тоже. Соответственно, зависимость от мнения населения гораздо меньше. А сам по себе Донбасс, как вы понимаете, Путину и даром не нужен.

Путин крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы там никаких выстрелов не было. Второе, Путин абсолютно не заинтересован в "ЛДНР", они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента. Безумные идеи, типа захватить Украину, с реальностью не имеют ничего общего. Войны на Донбассе нет. За последние четыре года там не было ни одного сражения и ни одного боевого столкновения. Давно не было ни одного боестолкновения, когда два отряда вступают в бой друг с другом. Поэтому назвать войной это невозможно, как и полным миром.

Полный мир – это в Абхазии и в Приднестровье. На Донбассе полного мира нет, но и войны тоже. Но как вы это ни назовите – война, перестрелки, боестолкновения – Зеленский заинтересован все это прекратить. Не заинтересованы в этом его противники, которым нужно кричать, что он ничего не может сделать. Не заинтересованы также люди, делающие бизнес на войне, пиарщики, а также военные. Но поскольку их меньше, то в силах Зеленского, и уж тем более в силах Путина, твердо распорядиться, чтобы эти перестрелки прекратились.

Источник: obozrevatel.com

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Путин, Украина, Донбасс, Леонид Радзиховский, ЛДНР
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