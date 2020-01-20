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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ОБСЕ отправится на Донбасс

Председатель ОБСЕ в 2020 году, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что намерен узнать о гуманитарной ситуации на Донбассе и увидеть практическую ценность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на местах.

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Рама: Украина будет главным приоритетом в должности главы ОБСЕ
Рама: Украина будет главным приоритетом в должности главы ОБСЕ
Фото: ЕРА

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама планирует 21 января посетить Донбасс. Об этом он заявил сегодня в Киеве в ходе брифинга, сообщает журналист издания "ГОРДОН"

Рама подчеркнул, что Украина будет его главным приоритетом в должности главы ОБСЕ, которую он будет занимать до конца 2020 года.

"Я хочу посмотреть, какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на местах", – отметил глава ОБСЕ.

Он пообещал поддерживать идею увеличения ресурсов и полномочий миссии СММ ОБСЕ. "Я разделяю с министром [иностранных дел Украины Вадимом] Пристайко мнение о том, что миссию необходимо усилить", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, война на Донбассе, Вадим Пристайко, Эди Рама
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