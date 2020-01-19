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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Новоазовск, потому что у них "антитеррористическая операция" – отчет

Проезд наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не разрешили в районе Приморского, Заиченко и Новоазовска Донецкой области, а в районе Верхнешироковского проезд разрешили после 30-минутной задержки, говорится в отчете СММ.

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Боевики не пропускали миссию ОБСЕ
Боевики не пропускали миссию ОБСЕ
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

17 января члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе несколько раз не пропустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 18 января на ее сайте.

"На блокпосту к северу от Новоазовска [Донецкой области] (не подконтрольный правительству) двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю миссии в проезде в направлении Новоазовска, ссылаясь на то, что "в этом районе продолжается антитеррористическая операция", – сообщили в СММ. 

Также проезд патрулю не разрешили в районе Приморского и Заиченко Донецкой области, а в районе Верхнешироковского проезд разрешили после 30-минутной задержки.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Теги: ОБСЕ, Донецкая область, Новоазовск, война в Украине
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