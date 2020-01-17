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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова призвала международные организации защитить права украинцев, которых в Крыму лишили свободы

Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что отсутствие реакции на вопиющие нарушения прав украинцев в оккупированном Крыму может привести к необратимым последствиям для их здоровья.

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Денисова назвала "вопиющими" нарушения прав украинцев в оккупированном Крыму
Денисова назвала "вопиющими" нарушения прав украинцев в оккупированном Крыму
Фото: Людмила Денисова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала правозащитников из международных организаций помочь спасти украинцев, которых в Крыму лишили свободы российские оккупационные власти. Об этом она написала в Facebook 17 января.

"Рустем Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров – помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько – изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО. Все эти вопиющие факты были мной выяснены за последние сутки... Призываю верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателя ОБСЕ Эди Рама, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы, возможности, полномочия и ресурсы и отреагировать на все эти вопиющие факты нарушения прав граждан Украины, чтобы не допустить необратимых последствий для их здоровья, а кого-то спасти от смерти", – заявила Денисова.

Она отметила, что помещение Шейхалиева и Абдулкадырова в психбольницу с круглосуточным видеонаблюдением нарушает их права на приватность; Приходько выдвинули новое обвинение и отказали во встрече со священнослужителем; Гафарова оставили под стражей, несмотря на хроническое заболевание почек; Абдулгазиева, у которого обнаружили заражение крови, поместили в камеру с "блохами, клопами и насекомыми".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3357925174280208

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, ООН, ОБСЕ, СИЗО, правозащитники, Людмила Денисова, украинцы, омбудсмен, Мишель Бачелет, Владлен Абдулкадыров, Олег Приходько, Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Джемиль Гафаров, Эди Рама
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