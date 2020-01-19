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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ОБСЕ сообщила, что в ОРЛО стреляли в направлении ее беспилотника

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ слышала 24 выстрела в сторону своего беспилотника на временно оккупированной территории Луганской области.

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Миссия ОБСЕ приземлила беспилотник и покинула район
Миссия ОБСЕ приземлила беспилотник и покинула район
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе стреляли по направлению беспилотного летательного аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии за 16 января, опубликованном 17 января на ее сайте.

"16 января во время управления полетом БПЛА малого радиуса действия над районами у населенного пункта Шимшиновка (не подконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 24 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 1 км на запад. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1 км к западу от позиции патруля миссии", – заявили в СММ.

Миссия приземлила БПЛА и оставила этот район.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, беспилотники, обстрелы, война в Украине
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