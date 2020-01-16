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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированном Донбассе ребенок пострадал от взрыва неизвестного устройства – миссия ОБСЕ

12 января в подконтрольном боевикам "ЛНР" Миусинске Луганской области 12-летний мальчик получил травмы лица и глаз после взрыва неизвестного предмета, который он нашел на улице и принес домой.

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Мальчик нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался
Мальчик нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На оккупированной боевиками территории Луганской области 12-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 января.

14 января медработники больницы в оккупированном Луганске сообщили наблюдателям, что 12 января из Миусинска, который находится в 62 км, им доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза).

Его мать рассказала, что мальчик нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганск, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, ЛНР, взрывы, мальчик, ребенок, ранение
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