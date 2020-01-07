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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Патруль ОБСЕ обнаружил на оккупированной территории Луганской области 22 установки "Град"

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон после отчета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о "Градах" на Донбассе заявила, что пророссийские боевики продолжают грубо нарушать договоренности.

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В соответствии с Минскими договоренностями, "Грады" должны быть отведены
В соответствии с Минскими договоренностями, "Грады" должны быть отведены
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что 4 января на оккупированной боевиками территории Луганской области видели 22 установки "Град", которые должны были быть отведены согласно Минским соглашениям. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.

Реактивные системы залпового огня видели вблизи населенного пункта Хрустальный.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что таким образом пророссийские боевики продолжают грубо нарушать договоренности.

"Украинская сторона в СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", – говорится в сообщении на сайте штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/759766141182671

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно Минским соглашениям, с сентября 2014 года украинские войска и подразделения пророссийских боевиков должны были отвести от линии разграничения все тяжелое вооружение калибром более 100 мм на расстояние не менее 30 км и хранить его в специально отведенных местах.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, боевики, Град, СЦКК, война на Донбассе
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