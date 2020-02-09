Боррель обсудил с Помпео Донбасс и необходимость полного выполнения Минских соглашений

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Майк Помпео выразили полную поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время первого визита в США обсудил ситуацию в Украине с американским госсекретарем Майком Помпео. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

Также Боррель и Помпео обсуждали ситуацию в Израиле, Сирии, Иране и других странах.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.