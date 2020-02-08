Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

8 февраля в район операции Объединенных сил на Донбассе нанес визит глава МИД Дании Йеппе Кофод. В штабе ООС рассказали, что дипломат вместе с другими представителями Дании посетили КПВВ "Майорское" и пообщались с украинскими военными. "Заместитель командующего операции объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ...отметил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения", – сказано в сообщении.
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