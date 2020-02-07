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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведка СБУ предупредила террористическую угрозу на трассе под Славянском

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины и сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины нашли у обочины дороги возле Славянска Донецкой области противотанковую ракету РПГ-22, которая была готова к использованию.

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Военные сказали, что на взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы несколько секунд
Военные сказали, что на взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы несколько секунд
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины вместе со сводной группой разминирования Национальной гвардии Украины в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обнаружили противотанковую ракету и предупредили террористическую угрозу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Гвардейцами была уничтожена РПГ-22, найденная под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ "Север", – говорится в сообщении.

Командир группы разминирования сообщил, что члены группы обследовали около полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был готов к использованию.

"На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", – рассказал командир группы разминирования.

Он подчеркнул, что в случае срабатывания РПГ диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, потому что автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/784796212012997

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Славянск, военные, контрразведка, боеприпасы, диверсия, разминирование, война на Донбассе
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