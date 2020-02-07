Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

6 февраля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь в районе Красногоровки, Орехово и Новолуганского Донецкой области.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, в ходе обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово и Новолуганского.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.