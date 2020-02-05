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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли жилой район Донецка для дискредитации ВСУ – штаб ООС

Боевики обстреляли позиции украинских военных и, не дождавшись ответа, открыли огонь по Петровскому району Донецка вблизи собственных позиций, чтобы создать "картинку" для приглашенных представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти, заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В результате обстрелов боевиков повреждены несколько домов
В результате обстрелов боевиков повреждены несколько домов
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

4 февраля боевики обстреляли жилой район Донецка для дискредитации Вооруженных сил Украины. Об этом 5 февраля заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупационные власти не прекращают свои жалкие попытки дискредитировать украинских защитников из состава операции Объединенных сил, создавая фейковые сообщения на подконтрольных информационных ресурсах", – сообщили в пресс-центре.

В штабе рассказали, что 4 февраля несколько российских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украине территории, распространили информацию о якобы обстреле со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов.

"На самом де деле 4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилищному сектору неподалеку от собственных позиций, создавая "картинку" для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти", – утверждают в пресс-центре.

В штабе заявили, что при детальном изучении местности, тактико-технических характеристик имеющегося вооружения, порядка размещения позиций украинских защитников и вооруженных формирований Российской Федерации непричастность подразделений ООС к повреждениям домов на временно оккупированной территории Донецка становится вполне очевидной.

"Такие обвинения безосновательны и являются элементом информационной кампании против Украины. Подобные поступки российской оккупационной власти в очередной раз свидетельствуют о ее заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня и Минские договоренности. Обвиняя подразделения ООС в ухудшении ситуации безопасности, оккупанты пытаются скрыть собственные преступления против украинского народа”, – сообщили в пресс-центре.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям боевиков, которые размещены в жилых кварталах, и никогда не будут создавать опасность для мирного населения.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/783326188826666

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, военные, оккупация, агрессия, провокации, боевики, ВСУ, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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