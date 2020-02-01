На Донбассе в результате обстрела боевиков погибла медик – штаб ООС

По данным пресс-службы операции Объединенных сил, старший медик одного из подразделений ОС попала под обстрел боевиков, когда доставляла медикаменты.

1 февраля на Донбассе погибла медик Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"1 февраля в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского [Луганской области] погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Офис президента Украины уточнил в Telegram, что медик получила смертельные ранения грудной клетки. Женщине было 33 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.