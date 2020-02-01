Боевики обесточили населенный пункт в Луганской области и пытаются обвинить в этом ВСУ – штаб ООС

БМП боевиков наехала на электроопору в Хорошем на временно оккупированной территории Луганской области, населенный пункт полностью остался без электричества, сообщил штаб операции Объединенных сил.

31 января из-за ДТП с участием БМП боевиков был обесточен населенный пункт Хорошее на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом 1 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

БМП боевиков наехала на электроопору, населенный пункт полностью остался без электричества.

"Представители местной российской оккупационной администрации, которые мимикрируют под так называемые органы власти "ЛНР", в попытках скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах с целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные не вели и не намерены вести огонь по жилым кварталам, так как это подвергает опасности мирных жителей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.