Один украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 30 января боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

30 января на Донбассе в результате обстрелов боевиками один украинский военный получил ранение. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что с начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", – добавили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.