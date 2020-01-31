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Загороднюк обсудил с Помпео ООС и оборонную реформу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за помощь, которую США оказывают в реформировании ведомства, а также за финансовую помощь в оборонной сфере.

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Загороднюк встретился с Помпео
Загороднюк встретился с Помпео
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк 31 января в Киеве встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь, которую США оказывают в реформировании Минобороны Украины, а также за финансовую помощь в оборонной сфере.

"Также участники встречи обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе. Украинская сторона проинформировала американских коллег о ходе операции Объединенных сил на востоке Украины. Во время диалога также была дана оценка дестабилизирующим действиям Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе и дальнейшей милитаризации Крымского полуострова страной-агрессором", – сообщила пресс-служба.

Загороднюк отметил, что, несмотря на вызовы, в Вооруженных силах Украины продолжаются реформы для достижения соответствия критериям НАТО. Украинский министр проинформировал американскую сторону об оборонной реформе.

Помпео прибыл в Киев 30 января с официальным визитом. 31 января он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Теги: США, Украина, Минобороны, Андрей Загороднюк, Майк Помпео
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