Зеленский призвал крупный американский бизнес принять участие в проектах в Украине

После встречи с госсекретарем США Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в американских инвестициях. Он пригласил американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе брифинга после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что ожидает ощутимого увеличения инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", – отметил Зеленский.

Он пригласил крупный американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

"Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа", – сказал украинский президент.

На встрече с Помпео Зеленский поднял вопрос об отмене Вашингтоном пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", – подчеркнул президент.

Помпео, в свою очередь, рассказал, что была восстановлена работа комиссии США – Украина по вопросам стратегического партнерства. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать инвестиционную поддержку Украине.

Помпео приехал в Украину 30 января. Он встретился с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием.