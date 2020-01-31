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Зеленский призвал крупный американский бизнес принять участие в проектах в Украине

После встречи с госсекретарем США Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в американских инвестициях. Он пригласил американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

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Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа
Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе брифинга после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что ожидает ощутимого увеличения инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", – отметил Зеленский.

Он пригласил крупный американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

"Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа", – сказал украинский президент. 

На встрече с Помпео Зеленский поднял вопрос об отмене Вашингтоном пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", – подчеркнул президент. 

Помпео, в свою очередь, рассказал, что была восстановлена работа комиссии США – Украина по вопросам стратегического партнерства. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать инвестиционную поддержку Украине.

Помпео приехал в Украину 30 января. Он встретился с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием. 

Теги: США, Украина, инвестиции, бизнес, переговоры, строительство, Владимир Зеленский, Майк Помпео, сотрудничество
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