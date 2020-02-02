1 февраля на Донбассе один военнослужащий погиб, еще двое были ранены – штаб ООС

Боевики на Донбассе 1 февраля 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил.

На Донбассе 1 февраля один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 2 февраля.

Боевики 1 февраля 15 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранение. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

2 февраля боевики обстрелов не вели.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.